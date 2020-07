Raadiohitid: investeerimine köidab meeli

Hetk investeerimisfestivali kolmandast päevast. Foto: Raul Mee

Pelgalt Äripäeva raadiosaadete kuulatavuse põhjal otsustades läks äsjane investeerimisfestival suurepäraselt korda, sest enimkuulatud saadete hulgas tegid seal kõlanud jutud peaaegu puhta töö.

1. Tamming: siseneme kaose esimesse etappi

"Oleme sisenemas kaose kõige esimesse etappi," leiab ettevõtja Alar Tamming. "Midagi ei ole tegelikult veel juhtunud – maailm ju toimib, toit on olemas. Jah, praegu ei saa reisida, aga muidu on kõik erakordselt super – me elame paremini kui ükski meie esiisa," rääkis investeerimisfestivalil esinenud Tamming Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

2. Tõnu Toomparki kristallkuul: ühes segmendis on näha hinnalangust

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark näeb elamukinnisvaras üht kitsast segmenti, kus on oodata lähiajal hinnalangust. Lisaks rääkis ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis, milles eksivad need, kes ootavad laialdast hindade kukkumist.

3. Investeerimisfestivali eri: investeerimisideed ja edu valem

Investeerimisfestivalil soovitati investor Toomasel osta Balti börsidelt LHV, Silvano, Tallinna Kaubamaja ja Novaturase aktsiaid. Saates "Investor Toomase tund" kuuleb, millised ideed festivalil kõlama jäid, kuidas saavutada finantsvabadus ning millised olid esinejate kõige üllatavamad avaldused.

4. Alustav investor avaldas, kuhu pani kriisi ajal raha

Investeerimisfestivalil osalenud ja alustava investorina kasulikke nõuandeid kogunud Äripäeva praktikant Kristjan Kurg ütles raadio hommikuprogrammis, et ostis märtsis vahetult pärast aktsiaturgude põhja ettevõtete aktsiaid. Samas tunnistas ta, et pärast festivalil kuuldud nõu ja mõtteid teeks ta mõne asja teisiti.

5. Raha jagatakse nii, nagu poleks homset päeva

Maaelu edendamise sihtasutuse laenud ja käendused on osutunud nii populaarseks, et sealt on tuge saanud pea kõik, kes on küsinud. Ka võlglased. Sellises olukorras jääb mulje, et jagatakse raha, nagu poleks homset päeva, aga homne päev ikkagi tuleb, nentisid ajakirjanikud saates "Äripäev eetris".

