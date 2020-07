Kolmel ettevõttel neljast on riiklik statistika täitmata

Statistikaameti hoone. Foto: Meeli Küttim

Majandusaasta aruannete kõrval kogub riik statistikaameti vahendusel ettevõtete tulemusi ka EKOMARi küsitlustega, valdaval enamikul ettevõtjatest on see koroonapandeemia ajal jäänud tegemata.

Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul on andmed veel esitamata kolmveerandil ettevõtetest. "Selleks, et nii riik kui ka erasektor saaksid teha kiiresti olulisi juhtimisotsuseid, on ülimalt tähtis, et meil oleks korrektne ja ajakohane statistika. Seetõttu kutsungi ettevõtjaid veel kord üles statistikaametile hiljemalt juuli lõpuks oma andmeid esitama," ütles Mägi pressiteate vahendusel.