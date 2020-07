Eesti üks suuremaid metsaomanikke tegi korraliku kasumi

Aruandeaastal raiuti ja müüdi 212 000 tihumeetrit metsamaterjali. Foto: Andras Kralla

Graanul Invest kontserni koosseisu kuuluv Roger Puit AS teenis eelmisel aastal 13,06 miljoni eurose käibe juures 5,42 miljonit eurot tegevuskasumit.

Roger Puit on 31 400-hektarilise metsafondi üldpindalaga üks suuremaid metsamaa omanikke Eestis, vahendab metsamajandusuudised.ee. Metsafond on kujunenud erametsade kokkuostu teel. Ostustrateegias on olnud olulisel kohal metsamaa kontsentreerimine võimalikult ühte piirkonda.