Raadiohommikus: miks Rasmus Rask otsib enda asemele uut juhti

Hommikuprogrammis räägib Rasmus Rask, kui palju praegu, koroonakriisi järel, turul tippjuhte jagub, mida La Muu uue juhi käe all saavutama peab ning kuidas ettevõte ja jäätiseturg on koroonakriisile vastu pidanud. Foto: Liis Treimann

Jäätisetootja La Muu üks omanikke Rasmus Rask otsib ettevõttele enda asemel uut tegevjuhti. Miks siis tema ise enam ei sobi, küsime kolmapäevases hommikuprogrammis.

Kui La Muu enam kui aasta tagasi uut tegevjuhti otsis, kukkus konkurss läbi. Hommikuprogrammis räägib Rasmus Rask, kui palju praegu, koroonakriisi järel, turul tippjuhte jagub. Uurime, mida La Muu uue juhi käe all saavutama peab ning kuidas ettevõte ja jäätiseturg on koroonakriisile vastu pidanud.

Oleme jõudnud suve keskpunkti ja käes on puhkuste tipphooaeg. Ettevõtja ja rännumees, Amazonas Reiside üks omanikke Ivo Tšetõrkin on aastaid viinud huvilisi eksootilistesse sihtkohtadesse puhkama, kuid nüüd on piirid kinni. Räägime hommikuprogrammis, kuidas tema ettevõtjana on plaanid ümber teinud ja mida tulevik lubab, aga ka sellest, kus siis puhata, kui ei saa puhata seal, kus tahaks. Samuti räägime tema kui Lõuna-Ameerika asjatundjaga, kuidas sealsed majandused turistide puudusele vastu peavad.

Sel nädalal saabuvad järjest oluliste kohalike ja maailma börsifirmade majandustulemused. Mida saame juba laekunud tulemuste pealt järeldada firmade tervise ja koroonakriisi tõsiduse kohta, räägime Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Indrek Mäega.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Viivika Rõuk ja uudistetoimetaja Priit Pokk.

Päev jätkub kolme saatega.

11.00–12.00 „Kasvukursil“. Saates räägitakse erinevatest kohtadest – näiteks kodust – ning ka eri aegadel töötamisest.

Miks see hea on ning kuidas see aitab ettevõttel eesmärke saavutada ja kasvada? Mis kõik sellega kaasneb? Millised on kaugtöö tegemise paratamatused?

Neile küsimustele aitavad vastuseid leida nõustamisagentuuri Grant Thornton Baltic personalijuht Marge Litvinova, IT-juht Arko Kurg ning digiteenuste juht Vladimir Rüntü, kes on viimased kaks kuud viibinud Tais ning sealt ka töö ära teinud. Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 „Leadell Pilv: õigusest ja õiglusest“. Seekordne saade räägib millestki, mida paljud ettevõtjad ikka ja jälle kiruvad, aga samal ajal ka tahavad – riigihangetest. Miks hankedokumentide tõlgendamisel alatasa erimeelsusi tekib? Millal ja kuidas riigihange vaidlustada? Millistel puhkudel ja kuidas tohib muuta hankelepingut? Neile ja mitmele teisele küsimustele vastab advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat Anneli Aab. Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 „Juhtimislabor“. Saates on külas psühholoogiadoktor, konsultant ja koolitaja Eva-Maria Kangro.

Saates räägime sellest, kuidas nõudlikus ja muutusterohkes keskkonnas edukalt toime tulla – nii iseenda kui ka teiste inimestega. Mida tähendab edukas enesejuhtimine? Miks me vajame rutiini? Kuidas oma mõtete ümbersõnastamine võib muuta enesetunnet ja sotsiaalseid suhteid? Räägime ka sellest, mida saavad teha tööandjad, et nende inimesed oleksid õnnelikud ja efektiivsed. Saatejuht on Diana Paade.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

