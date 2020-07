Maailma suurima teemanditootja müük kukkus 96%

Maailma suurim teemanditootja Anglo American De Beers ei müünud teises kvartalis põhimõtteliselt ühtegi kalliskivi, mis näitab, kuidas koroonaviiruse kriis on sektorile mõjunud, vahendab Bloomberg.

Kokku müüs De Beers teises kvartalis 56 miljoni dollari eest teemante, mida on 96 protsenti vähem kui aasta varem, mil müük ulatus 1,3 miljardi dollarini. Juveelipoed on suletud, poleerijad istuvad kodus ning reisimine on piiratud. Selle tõttu jäi seisma ka teemandiäri.