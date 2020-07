Euroopa ummikseis jätkub: Saksamaa ja Prantsusmaa lahkusid läbirääkimistelt

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron lahkusid eile läbirääkimistelt Hollandi, Austria, Taani, Rootsi ja Soomega. Ametlikud läbirääkimised jätkuvad täna. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa ülemkogul ei õnnestunud 750 miljardi suuruse abipaketi ega Euroopa Liidu eelarve küsimustes kokkuleppele jõuda ka eile, päev lõppes Saksamaa ja Prantsusmaa lahkumisega koosolekult, mis oli mõeldud kompromissi otsimiseks Austria, Taani, Rootsi ja Soomega.

Mitteformaalsed läbirääkimised kestsid siiski hiliste öötundideni ning läbirääkimisi jätkatakse täna keskpäeval. Leppele kõige häälekamalt vastu seisva Hollandi peaminister Mark Rutte jäi siiski positiivseks. "Ma arvan, et kokkulepe on pühapäeval võimalik, kuid õhus on jätkuvalt väga suured küsimärgid," sõnas ta.