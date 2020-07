Riik toetab Kagu-Eesti väikeettevõtjaid 690 000 euroga

Riigihalduse minister Jaak Aab märkis, et Kagu-Eesti ettevõtjatel on mitmeid häid ideid kohaliku ettevõtluse arendamiseks, kuid uuenduslikud ideed vajavad riigilt tuge. Foto: Liis Treimann

Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös rahandusministeeriumiga avab 20. juulil Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme teise taotlusvooru, kus Põlva, Valga ja Võru maakondades tegutsevad ettevõtjad taotleda toetust minimaalselt 10 000 ja maksimaalselt 50 000 eurot.

Tegemist on teise korraga mil Kagu-Eesti ettevõtjaid toetatakse, kuid erinevalt mullusest taotlusvoorust on taotlemine tehtud ettevõtjatele lihtsamaks. Ära jääb näiteks taotlejate halduskoormuse vähendamiseks kohustuslik eelnõustamine ning hõlbustatud on tugitegevuste ehk müügi- ja turundustegevuste rahastamise võimalusi.