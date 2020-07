Läti saab koroonakokkuleppest 10 miljardit

Läti Vabariigi pealinn Riia. Foto: Andres Haabu

Läti peaminister Krišjanis Karinš ütles, et Läti saab täna varahommikul sõlmitud Euroopa liidu pikaajalisest eelarvekavast ja majanduse elavdamise programmist üle 10 miljardi euro.

Läti peaminister ütles Läti Televisioonile, et ta ei oodanud, et kõnelused nii keeruliseks kujunevad. Kõnelused kestsid kokku ligi 90 tundi ja lõppesid kokkuleppega kokku 1,8 triljoni euro ulatuses, millest 750 miljardit on majanduse elavdamiseks mõeldud raha.