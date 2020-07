Suurtöösturid ei taha enam tuuleparke kinni maksta

Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein ütles, et naaberriikides ei rakendata taastuvenergia tasusid suurtööstustele üldse või rakendatakse vähendatud määral. Foto: Andres Haabu

Vastupidiselt mainekatest uuringutest kõlama jäänud arvamusele ei ole Eesti maksusüsteem tööstussektori jaoks konkurentsivõimeline, selgus riigi tellitud uuringust. Eesti suurtöösturid maksavad peamiste konkurentidega võrrreldes ebaproportsionaalselt kõrgeid keskkonnatasusid.

„Praegu me maksame peale, et vennad saaksid ehitada tuulikuid ja päikseparke teha. Meie mõttes see ei ole õige,“ ütles tsemenditootmise ettevõtte Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein.