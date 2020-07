Põhjala pangad hakkavad rahapesu vastu võitlemiseks palgatud töötajaid koondama

Nordea finantskuritegude ennetamise osakonna juht Mikael Bjertrup ütles, et kuigi üldiselt hakatakse inimesi rahapesu vastasest osakonnast vähendama, siis see töö, mis inimesele tegemiseks alles jääb, suunatakse panga Poola ja Eesti harudesse. Foto: Jessica Gow/TT, Scanpix

Kui paar aastat tagasi palkasid Põhjamaade pangad tuhandeid inimesi tööle vastavuskontrolli osakonda, siis nüüd on kavas neidsamu töökohti järjest kärpima hakata, kirjutab Bloomberg.

Sel kuul teatas Danske, et pangas tulevad kärped. Analüütikud näevad, et koondatakse umbes 1000 inimest ja enamik just vastavuskontrolli osakonnast. Nordea on otse välja öelnud, et mõni aasta tagasi loodi vastuvuskontrolli osakonda 1500 töökohta, aga nüüd tuleb see töö võimalikult palju automatiseerida.