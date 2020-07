Valitsus jätab lennuliinide piirangu pikemaks paika

Valitsus ei hakka lennuliinide piiranguid iga kahe nädala tagant üle vaatama. Foto: Liis Treimann

Valitsus pikendas Eestist lennuliinide avamise piirangut kõrge koroona haigestumisriskiga riikidesse augusti lõpuni, mitte ei vaata neid kahenädalase intervalliga üle.

„Viimastel nädalatel on olnud mitmes riigis uusi koroonaviiruse puhanguid. Seetõttu näeme, et tavapärase iga kahe nädala tagant piirangu ülevaatamine on hetkel liiga sage ning pikendame piirangut terve kuu jagu. See võimaldab ka lennufirmadel oma tegevusi paremini planeerida,“ edastas majandus- ja taristuminister Taavi Aas pressiteate vahendusel.