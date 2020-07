NOBE ja Eventus Ehitus ehitavad 5,3 miljonit maksva logistikakeskuse

Rae valda kerkiv uus Pakendikeskuse logistikakeskus. Foto: Pressimaterjalid

Pakendikeskusele ehitatav uus logistikakeskus valmib 2021. aasta kevadel Rae valda. Kompleksi tuleb lisaks kesklaole ka kauplus, kontoriruumid ja 5 välja üüritavat stock-office’i boksi, mille klientidele saab pakkuda ka kaupade ladustamist kesklaos.

Aadressile Suur-Sõjamäe 37a ehitatava hoone suletud brutopind on 10 845,3 ruutmeetrit. Pakendikeskuse nõukogu esimehe Lauri Maaringu sõnul on uus pind vajalik. "Mahud on aasta-aastalt kasvanud ja meid on kimbutanud ruumipuudus. Efektiivsuse ja hoogsalt kasvavast e-kaubandusest tingitud kiiremate tarnete huvides otsustasime rajada oma logistikakeskuse," selgitas Maaring.