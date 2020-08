Eesti tänavatel hakkavad vurama katusega elektrijalgrattad

Neljarattaline suletud kabiiniga VOK elektriratas. Foto: VOK Bikes

Tudengivormelitega aastaid kätt harjutanud VOK ettevõtte tegijad on äsja välja tulnud esimese uue põlvkonna elektrirattaga, mille demomudel juba liigub Tallinnas.

Tegu on neljarattalise suletud kabiiniga elektrirattaga. „See on mõeldud elektritõukerataste ja elektrirataste kõrvale, et natukene seda autode ülemvõimu peatada,“ sõnas ettevõtte üks asutajatest Indrek Petjärv Äripäeva raadio saates Cleantech.