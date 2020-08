Kindlustusfirma soovitab reisimist vältida

Kindlustusfirma PZU soovitab reisimisest pigem hoiduda. Foto: Andras Kralla

Kuna koroonaviiruse levik on hoo taas sisse saanud, soovitab PZU Kindlustus vältida reisimist, sest eri riikides kehtestatakse järjest uusi piiranguid ning kiirelt muutuvas olukorras on juba näiteid, kus Eesti turistid on reisil hätta jäänud.

PZU Kindlustuse reisi- ja isikukahjude grupi juht Geily Kalt ütles, et kui inimene viibib piirkonnas, kuhu reisimine on lubatud ja ta haigestub koroonaviirusesse, siis seda käsitletakse tavapärase haigestumisena. Aga kui inimene on võtnud teadlikke riske ja eiranud soovitusi riskipiirkonda vältida, ei aita kindlustus võimalikke lisakulusid katta.