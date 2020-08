Põllumehed võitlevad üheksa ukrainlase nimel

Erilennuk tõi juuli lõpus Eestisse Ukraina võõrtöölised, kellest osa tahetakse nüüd kodumaale tagasi saata. Foto: Liis Treimann

Kolm Lõuna-Eesti põllumajandusettevõtjat on vastu politsei- ja piirivalveameti nõudmisele saata riigist välja üheksa Ukrainast erilennuga saabunud hooajatöölist.

Nopri talu peremees Tiit Niilo, ASi Plantexi tegevjuht Andres Agan ja OÜ Hobulased omanik Priit Ojamaa teatasid ühisavalduses, et riigist välja saadetavad Ukraina hooajatöölised on läbinud kohustusliku karantiini ja andnud negatiivsed viiruseproovid. Põllumajandusettevõtjate sõnul heidab terviseamet ette, et töölised on karantiini ajal keelust hoolimata tööd teinud, kuid põllumeeste kinnitusel polnud ukrainlased põllutöödel, vaid korrastasid oma eluruume.