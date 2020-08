Testitud: Eesti defitsiitseimal piletil on hinnalagi

Tallinna linnateatri maja Laias tänavas. Foto: Veiko Tõkman

Arvestades praegust nõuet, kus teatrisaale lubatakse täita poolikult, peaks ka pilet maksma praegusest poole enam, kuid see pole mitmel põhjusel mõeldav, rääkis Tallinna linnateatri direktor Raivo Põldmaa Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Põldmaa tunnistas, et koroonaviiruse levikust tingitud 50% nõue ei võimalda Tallinna linna ja riigi rahastataval kultuuritemplil end ära majandada, olukorras, kus poole eelarves ette nähtud tulust peaks teater ise teenima. “Kui seda ei leevendata, satuvad teatrid uuesti hätta,” nentis Põldmaa. “Loodan, et seda nõuet rakendatakse edaspidi piirkondlikult – ei ole mõtet hiidlasi ja saarlasi piirata, kui Tartus on olukord ärev.”