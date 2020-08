Raadiopäev parima juhi finalisti ja uurivate ajakirjanike seltsis

Kaitseväe juhataja Martin Herem Äripäeva Gaselli Kongressil Swissôtelis. Foto: Raul Mee

20. augustil alustab Äripäeva raadio konkursi Parim Juht 2020 finalistide tutvustamisega, otsa teeb lahti kell 13 eetrisse intervjuu Kaitseväe juhi Martin Heremiga.

Saatepäeval jõuavad eetrisse järgmised saated:

11.00–12.00 "Luubi all". Äripäeva uuriva toimetuse ajakirjanikud Katariina Krjutškova, Koit Brinkmann ja Eliisa Matsalu räägivad on viimase aja suurematest lugudest. Juttu tuleb nii äritülist Salva Kindlustuses, ühe ekspoliitiku seosest musta minevikuga kriminaaliga ja loomulikult kuuleb ka fantoomärimehest Kristian Kesnerist, kes aina annab põhjust temast kirjutamiseks.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Tutvustame järgmises kolmes saates konkursi Parim Juht 2020 finaliste.

Esimeses saates räägime Kaitseväe juhataja Martin Heremiga, kes on kaitsevaldkonnas töötanud ja inimesi juhtinud pea 30 aastat.

Juttu tuleb sellest, kuidas ta pole kunagi Kaitseväe juhiks saada plaaninud ja mis teda sellesse ametisse viis, mis teda pärast aastakümneid endiselt selles valdkonnas hoiab, kuidas praeguse Kaitseväe juhi nii-öelda lapsepõlv pea kümnend tagasi läbi sai ning kuidas ta juhib nii ennast kui oma organisatsiooni, aga ka Eesti ühiskonda teenib.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

Konkursi Parim Juht 2020 finalisti, tööstusettevõtte Incap juhi Otto Ricard Pukk kõneleb saates „Juhi jutud“ 28. augustil ning kolmas finalist Mainor Ülemiste juht Margus Nõlvak 2. septembril.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Saates räägib lepingute teabevara koostööpartneri, advokaadibüroo RASK hangete valdkonna ekspert Keidi Kõiv hangetest kriisi ajal ja pärast seda.

Uurime, kuidas on eriolukord ja viirusepuhang olukorda hangete aspektist mõjutanud ja mis küsimustega praegu advokaatide poole kõige enam pöördutakse. Saate teada, millised on praegu võimalused hankelepinguid muuta ning milline on oluline ja milline mitteoluline muudatus. Muidugi ei saa ka selles saates mööda vääramatu jõu mõistest ja muudest olulistest märksõnadest.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.