EL: brittidega lahkumisleppeni jõudmine on ebatõenäoline

ELi delegatsiooni juht Michel Barnier Foto: AP/Scanpix

Euroopa Liidu ja Suurbritannia läbirääkimised brittide EList lahkumise tingimuste üle on jälle ummikus, kirjutas Bloomberg.

"Praeguse seisuga on kokkulepe Suurbritannia ja ELi vahel ebatõenäoline," ütles ELi läbirääkimiste juht Michel Barnier pärast nädala väldanud kõnelusi, mille jooksul "tundus, et me läheme tagasi, mitte edasi".