Kuidas väärtused ja vajadused mõjutavad võimekust teha tulemuslikult koostööd?

Meeskonna juhtimises ja inimestevahelises koostöös on oluline selge ja avatud suhtlemine, peamiselt saavad takistused ning konfliktid alguse sellest, et on valesti mõistetud eesmärke ja kokkuleppeid või on üksteisest mööda räägitud. Mis on selle taga? Kuidas on tulemuslikkus ning hea koostöö seotud väärtushinnangute, vajaduste ja inimeste võimekusega?

Inimeste käitumise taustajõuks on tema põhiväärtused ja vajadused. Sõltuvalt inimese vajadusest saavad alguse tema pühendumine, tegutsemistahe, koostöö ning kuidas ta suhtleb teiste inimestega. Vajadused suunavad kõneviisi ja käitumist, peamised vajadused on: