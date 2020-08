Raadiohommikus: mis juhtub sügisel kinnisvarasektoris ja tööturul?

Veerenni kvartali ehitus. Foto: Andras Kralla

Kinnisvaraarenduses on kaubandus ja meelelahutus juba kriisis väga karmilt pihta saanud. Kas nende järel kukub doominokividena sügisel ka kõik muu, seda küsime esmaspäeval Äripäeva raadio hommikuprogrammis Colliers International Eesti partnerilt Margus Tinnolt.

Manpower OÜ tegevjuhi Heigo Kaldraga räägime tööturu väljavaadetest. Ühelt poolt on kriis toonud tööturule uusi tööotsijaid ja üle mitme aasta on vabadele töökohtadele kandideerijate arv taas suur. Paradoksaalsel kombel ei tähenda see, et tööandjate valik oleks märkimisväärselt paranenud.

Hiljuti teatas virtuaalidentiteeti loov Eesti idufirma Wolf3D 1,2 miljonit euro kaasamisest. 2014. aastal asutatud ettevõte on kaasanud nüüdseks kokku juba 2,3 miljonit eurot. Mis plaanid ettevõttel on, seda uurime Wolf3D ühelt asutajalt ja juhilt Timmu Tõkelt.

Hommikuprogrammi juhivad Aivar Hundimägi ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimaid teemasid võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Kristjan Pruul ning Pille Ivask.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saade keskendub koroonaviiruse levikule. Saates on külas mitmeid tööstusettevõtteid koolitanud ja nõustanud kasvu-coach Indrek Saul, kes on koroonaviiruse levikut algusest peale väga täpselt jälginud ja analüüsinud. Indreku Sauliga on juttu sellest, milliseid otsuseid tuleks praeguses kriisis teha ja millest tuleks hoiduda. Räägime ka sellest, kuidas riik kriisi juhtimisega on hakkama saanud ja kuidas paistab tulevik. Saates prognoosib Indrek Saul ka seda, milline saab olema teine laine ja milliseks kujuneb majanduskriis.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänane saade on salvestatud 2019. aasta juuli keskel toimunud Investeerimisfestivalil. Koolitaja ja inspiratsioonikõneleja Alar Ojastu esinemise pealkiri on „Tugevad tulemused pehmetest tegudest“, mille põhiline teema ning eesmärk on uurida ja lahti seletada, miks inimesed ei ole õnnelikud. Alar Ojastu räägib täpsemalt Harvardi ülikooli Granti pikaajalisest uuringust ja põhjustest, miks inimesed ei ole õnnelikud, enesearengust ning milliste tegevuste abil on võimalik olla parem juht.

Alar Ojastut intervjueeris Investeerimisklubi kaasasutaja Tõnis-Denis Merkuljev.

