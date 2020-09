Balti mull ähvardab reedel lõhkeda

Juhul kui tekib taas karantiinikohustus Lätti reisimisel, siis on omaette küsimus, mis lahendus leitakse Valga ja Valka jaoks. Foto: Erik Prozes

Niinimetatud Balti mull ehk Balti riikide vaba liikumise tsoon saab tõenäoliselt otsa reedel, hoiatas Läti peaminister Krišjānis Kariņš tänasel valitsuse istungil.

Nii Eestis kui Leedus on COVID-19-sse nakatunute arv kasvanud, mistõttu pole Läti peaministri sõnul praegune lahendus enam jätkusuutlik, kirjutab Läti rahvusringhääling LSM. "Kui naaberriigid on vägagi motiveeritud, et hoida Balti mulli elus, siis teistpidi suruvad nad meid nurka," lisas terviseminister Ilze Viņķele.