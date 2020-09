Amazoni ja BMW nõustaja õpetas Eesti tippjuhte maailmas konkureerima

Gary Pisano esines videosilla vahendusel, sest koroonakriis ei lasknud reisida. Foto: Raul Mee

Harvardi ärikooli ärijuhtimise professor, suurettevõtteid Amazon, BMW ja IBM nõustanud Gary Pisano uuris Pärnu juhtimiskonverentsi esinemise jaoks mitu kuud Eesti majanduse ja ettevõtete lugu ning õpetas kohale tulnud juhtidele, kuidas innovatsiooniga samm edasi astuda.

Pisano sõnul on Eesti majanduse lugu erakordne, kuid põletav küsimus on, kuidas edasi liikuda ja saada veel edukamaks. Tema sõnul on siin riigi enda tegude kõrval suur roll ka ettevõtjatel ning siis võib ka Eestisse saabuda korralik majanduslik õitseng.