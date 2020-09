Valgevene seab Eestile sanktsioonid, Venemaa toetab

Eile Moskvasse visiidi teinud Valgevene välisminister Vladimir Makei (vasakul) sai oma Venemaa kolleegilt Sergei Lavrovilt (paremal) kinnituse, et mõlemad riigid mõistavad hukka Balti riikide sanktsoonid Valgevene vastu. Foto: TASS/Scanpix

Valgevene seab reisikeelu Eesti, Läti ja Leedu tippametnikele, et anda vastulöök Balti riikide sanktsioonidele Valgevene vastu, vahendab Reuters Valgevene välisministrit.

Moskvas visiidil viibiv Valgevene välisminister Vladimir Makei ütles kohtumisel Venemaa kolleegiga, et Valgevene otsus on kättemaks selle eest, kui Balti riigid teatasid esmaspäeval, et seavad reisikeelu Valgevene pikaaegsele juhile Aleksandr Lukašenkole ja veel 29 Valgevene ametnikule. Balti riikide sanktsioonid tulid seoses Valgevenes väidetavalt toimunud presidendivalimiste pettusega ja meeleavaldajate vastu suunatud vägivallaga.