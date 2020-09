Päikesebuumiga ähvardab kaasneda maksutõus

Jaanikese küla 10 000 päikesepaneeliga park. Foto: Liis Treimann

Tänavu kõiki ootusi ületanud päikeseelektrijaamade rajamine on jätnud taastuvenergia eest makstavate toetuste eelarvesse sügava augu. Kui valitsus lisaraha ei leia, siis kasvab taastuvenergiatasu kõigile tarbijatele.

2020. aastal on taastuvenergia skeem olnud võrreldes planeerituga umbes 13 miljoni euro võrra miinuses. "Neli miljonit valitsus leidis, mis hoidis ära selle, et 2020. aastal me taastuvenergiatasu tarbijatel ei suurenda, aga tänase teadmisega me üheksamiljonilises miinuses lõpetame taastuvenergia skeemiga ehk Elering on üheksa miljonit eurot tootjatele rohkem välja maksnud kui tarbijatelt kokku kogunud," ütles riikliku võrguhalduri ja taastuvenergia toetuste väljamaksja Eleringi juht Taavi Veskimägi rahvusringhäälingu vahendusel.