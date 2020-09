Apteekrid on üllatunud Tallinki meeste ravimiärisse tulemisest

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisori Kaidi Sarve sõnul pole uus tulija liidu liikmetele seni veel koostööd pakkunud. Foto: Raul Mee

Äripäev kirjutas täna, et Tallinki suuromanik AS Infortar hakkab Margus Linnamäega ravimite hulgimüügiäris konkureerima. Uue tegija sisenemisest ravimiärisse pole apteekrid veel midagi kuulnud, kuid tervitavad konkurentsi.

Eesti Apteekrite Liidu peaproviisori Kaidi Sarve sõnul pole Infortari tütarfirma Farmatar nende liikmesapteekide poole pöördunud ega pakkumisi teinud. Sarve sõnul on tegevusloa saamine lihtne, kuid raskem pool on partnerite leidmine, kelle käest osta ja kellele edasi müüa. „Kas nad müüvad haiglatele või apteekidele – ei tea, kelle peale neil mäng käib,“ arutles Sarv. „Võib-olla on neil hoopis Läti ja Leedu perspektiiv.“