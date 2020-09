Riigikogu liikmed: ravimihindade probleem on aastaid teada, nüüd arutame lahendusi

Keskturult eksperimendi käigus soetatud ebaseaduslikud ravimid. Foto: Andres Haabu

Sotsiaalkomisjoni liikmed möönavad, et ravimite hinnaprobleem tootjate ja hulgimüüjate vahel pole olnud teadmata. Nüüd tuleks hakata arutama muudatusi.

Ravimihindade regulatsioon Eestis on näilik ehk teisisõnu hinnad, mis peaksid olema kontrolli all, seda tegelikult ei ole. Sellise järelduseni jõudis oma ravimituru analüüsis konkurentsiamet. Riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed tunnistavad, et probleem on olemas ammu, aga lahenduse asjus vaatavad seadusandjad hoopis sotsiaalministeeriumi ja konkurentsiameti enda poole.