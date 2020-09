Kõige hullem hooaeg 20 aasta peale: maasikakasvataja sai võlad kaela

Võlgadess sattunud maasikakasvataja räägib, kuidas neil maasikad sel suvel põllule jäid. Foto: Liis Treimann

Tänavune suvi oli 20 aastat maasikakasvatuses tegutsenud Helme Maasikakasvatuse juhi Andrus Horni jaoks halvim, mis seni nähtud. "Sellist jama ei osanud küll ette näha,“ ütleb ta. Tagajärjeks 13 000 euro suurune maksuvõlg, mis on praeguseks ajatatud.

Horni sõnul peitub maksuvõla põhjus ikkagi ukrainlaste koju jäämises, mistõttu ei olnud neil töötajaid. Miks mitte võtta eestlast? Horn ütles, et juunis on Eesti inimesed jaanipäevade ja lõpetamistega kinni. "Juulis juba tahavad (tööle tulla – toim), aga siis on meie jaoks hilja," lausus ta.