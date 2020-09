Rootsi paradoks: sularaha kasutatakse nii vähe, et see on lausa ohtlik

Foto: Scanpix Foto: Niklas Emmoth

Rootsi juba on tuntud vähese sularaha kasutamise poolest, kuid paistab, et koroonakriis on riigis paberraha täitsa välja suretamas. See toob kaasa omajagu uusi riske, kirjutab Bloomberg.

Riksbanki president Stefan Ingves märkis, et mõnel noorel rootslasel pole enam aimugi, kuidas paberraha raha enam välja näeb. Ingvest teeb see murelikuks ja tema sõnul peab olukorda varsti lausa seadustega muutma. Miks?