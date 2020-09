Maineka toitlustusäri müünud omanike närv ei pidanud kriisile vastu

Pilt on illustratiivne. Foto: Raul Mee

Veel 2018. aastal Äripäeva toitlustusfirmade edetabelis 79. kohta hoidnud Astri Grill läks sel suvel müügiks, kuna alates 1991. aastast tegutsenud ja nüüd maksuvõlgadesse sattunud toitlustusäri omanikud soovisid hääbuvast ärivaldkonnast lahkuda, ütles ettevõtte endine juht Peeter Põllumäe.

Praegu ärinime AS Kaasamüük kandev ettevõte on maksu- ja tolliameti andmetel riigile võlgu 202 211 eurot ning 32 senti. AS Kaasamüük pole maksuametiga maksegraafikut sõlminud.