Raadiohommikus: kuidas teenida head raha ajal, kui börsid kõditavad hinnatippe?

Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets selgitab Äripäeva raadio hommikuprogrammis, miks ei tasu lasta end turu kõikumistest häirida. Foto: Raul Mee

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis räägime raha teenimise võimalustest ka siis, kui aktsiaturud jõuavad tippu.

Kuigi praegu on aktsiaturud tipus, leiab nii mõnigi, et raha tasub börsile viia. Miks nii, räägime Swedbank Marketsi valdkonnajuhi Andres Suimetsaga. Juttu tuleb sellest, milliste aktsiatega eestlased praegu enim kauplevad, kuidas on koroonakriis kauplemisaktiivsust mõjutanud ja miks ei tasu end turu kõikumistest häirida lasta.