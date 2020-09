Päevik paljastab Alaveri vara varjamise plaani

Mati Alaver mullu novembris Harju maakohtus, kus ta süüdi tunnistati Foto: Liis Treimann

Kevade hakul rahvusvahelisse dopinguskandaali sattunud Mati Alaveri otsus kirjutada oma vara lähedaste nimele võis olla seotud skandaali endaga.

Kohtu käsul salastuse kaotanud Mati Alaveri kohtutoimikutest selgus, et oma jälgede varjamisega plaanis treener tegeleda süstemaatiliselt. Delfi vahendas, kuidas toimikusse kantud Alaveri päevikutes on kirjas, et nädal pärast Austria skandaali lahvatamist kirjutas Alaver 7. märtsil: "Kanna arved tühjaks!" Juba 11. märtsil toimus Alaveri esimene läbiotsimine.