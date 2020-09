TransferWise'i kasum kerkis kahekordseks

TransferWise'i asutajad Taavet Hinrikus ja Kristo Käärmann. Foto: Jake Farra

Eelmisel finantsaastal kasvas TransferWise’i aastatulu 70% ehk 302,6 miljoni naelani (umbes 330 miljonit eurot), teatas ettevõte.

TransferWise’i auditeeritud tulemused näitavad, et 2020. aasta märtsis lõppenud finantsaasta puhaskasum on pärast maksude mahaarvamist 21,3 miljonit naela (23,2 miljonit eurot). Aasta varem oli puhaskasum 10,3 miljonit naela ehk 11,6 miljonit eurot. Ettevõte on alates 2017. aastast olnud kasumlik.