Estonia laevahuku uurimine avatakse uuesti

Jüri Ratas teatas uuest tehnilisest uurimisest Estonia laevahuku põhjuste väljauurimiseks. Foto: Liis Treimann

Täna avalikustatud dokumentaalfilmis näidatud Estonia laevavraki kahjustuste ilmnemise tõttu otsustasid Eesti, Soome ja Rootsi taasalustada laevahuku asjaolude uurimist.

Discovery kanal tegi dokumentaalfilmi, mis sisaldab veealuste filmivõtete kaadreid Estonia laevast. "Seda tutvustati ka valitsusele, seal on kaadrid, kus laeval on paremas pardas suur auk. Me kohtusime Soome ja Rootsi peaministritega, tegemist on märkimisväärsete uute asjaoludega, vigastustega, mille põhjus pole teada, neile küsimustele tuleb anda selge vastus," ütles peaminister Jüri Ratas pressikonverentsil.