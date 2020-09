Raadiohommikus: mida arvavad Estonia õnnetuses kannatanud uuest arengust laevaõnnetuse uurimisel?

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime parvlaev Estonia hukuga seonduvatest uutest asjaoludest, külas on õnnetusest pääsenu Siiri Same ja riigikogu liige Yoko Alender.

Euroopas käib aktiivne sõjategevus: Mägi-Karabahhis lahvatanud konflikt võib olla väga ohtlik, kuid millegipärast saab vähe tähelepanu. Armeenia-Aserbaidžaani suhetest räägime välispoliitika eksperdi Andres Herkeliga.

Aasta 2020 on möödunud koroonariisi tähe all, kuidas on see mõjutanud tehnoloogiamaailma ja milliseid innovaatilisi tooteid on sel aastal turule tulnud? Oma mõtteid jagab tehnoloogiaajakirjanik Henrik Roonemaa.

Sõbralt Sõbrale kaupluseketi juht Kaspar Nummert jagab kogemust, kuidas on vaid ühe nädalaga võimalik toimiv e-pood püsti panna, ja konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja KMPG analüütik Sten Aan lahkavad Eesti energeetikatööstuse hetkeolukorda.

Stuudios on saatejuht Hando Sinisalu ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime Eversheds, Sutherland, Ots & Co vandeadvokaadi Toomas Pikamäega OÜtamisest.

Milline on kohtupraktika OÜtamise osas? Mis küsimuses on maksuhaldurid ja kohtud eri seisukohtadel? Kui palju siis ikkagi tuleks maksta palka ja kui suures osas võib tasu saada dividendides?

Neile küsimustele otsib vastuseid saatejuht Hando Sinisalu.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates tuleb jutuks, kuidas aitab sport rahakasvatamisele ja rahakasvatamine sportlikele saavutustele kaasa. Räägime distsipliini ja motivatsiooni leidmisest ja hoidmisest nii ettevõtluses, investeerimisel kui eraelus. Kuumemate investeerimisideede kõrval võtame luubi alla harjumused, mis aitavad jõuda rahalise sõltumatuseni.

Saates on külas investor ja ettevõtja Raivo Hein ning tippkulturist, investor ja ettevõtja Ott Kiivikas.

Saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse juht Juhan Lang.

12.00–13.00 "Kõik ärikinnisvarast". Saates on külalisteks Salva Kindlustuse varakindlustuse riskihindaja Meelis Morozov ning Vihula Mõis OÜ juhatuse liige Külli Karing ning kõneleme kindlustamisest.

Uurime, milliseid kindlustusvõimalusi pakutakse ärikinnisvaraga tegelejatele ning peatume ka küsimusel, kas lisandunud uus risk – laiaulatuslik haiguspuhang– on samuti kindlustatav. Küsime, kas ja kuidas on võimalik kindlustusega maandada küberturvalisusega seotud riske ning mida tähendab vastutuskindlustus.

Lisaks anname soovitusi, kuidas olla kinnisvara haldamisel selle heaperemehelik kasutaja.

Saatejuht on Lauri Leet.

13.00–14.00 "Cleantech". Sel nädalal tuleb rohetehnoloogia saates vaatluse alla digiprügi. Mis see on, kuidas sellest lahti saada ja miks üldse peab sellest rääkima.

Kui suur on iga pildi ja e-kirja keskkonnajalajälg ja kui kaugele saaksime lennata, kui me ei vastaks "Aitäh" sissetulnud kirjale. Kõigest sellest ja natuke veel räägivad Maailmakoristuspäeva üks eestvedajaid Anneli Ohvril ja Telia andmekeskuste teenuste juht Erik Janson.

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 "Kullafond". Seekordses saates tuleb juttu tööriistast, mis aitab juhil end ja oma töötajaid uuele tasemele viia ning eesmärke saavutada. Räägime, mis on coach´iv juhtimine, mis on selle tulemus töötajale, juhile ja ettevõttele ning kuidas seda kasutada. Saatest selgub, miks see on halb, kui juht arvab ja tahab olla ettevõttes kõige targem ja võimsam.

Sel teemal räägivad IF Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde, teenusdisainibüroo Brand Manual partner ja strateeg Kaarel Mikkin ning Peep Aaviksoo EBSist.

Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade oli 'eetris mullu oktoobris.

