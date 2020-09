Raadiohommik otse aasta tippsündmuselt: Pilv, Mõis ja Hääl

Äriplaani konverents toimub sel aastal juba 22. aastat. Eesmärk on lihtne: selleks, et iga ettevõtja, juht ja majandushuviline oleks informeeritud sellest, missugusena näeb tulevat aastat Eesti omanike eliit. Foto: Liis Treimann

Kolmapäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm stardib otse aasta tähtsaima majanduskonverentsi Äriplaan 2021 sündmuste keskelt, kus otsime tippjuhtidelt vastuseid, mida nad ootavad järgmiselt aastalt.

Alexela kontserdimaja otsestuudiost astuvad läbi pikaaegne ettevõtja Jüri Mõis, DSV Estonia juht Alvar Tõruke, Alexela omanik Heiti Hääl, LEADELL Pilve juhtivpartner Aivar Pilv, ehitusfirma Mapri Ehitus tegevjuht Tarmo Roos, metallitööstuse Hanza Mechanicsi Balti klastri juht, aasta naisettevõtja Emöke Sögenbits, ELKE Mööbli tegevjuht Siim Siigur ning noor ettevõtja Kaisa Kumpas.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe, Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv, Priit Pokk ja Rivo Sarapik.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate teemaks on haldustrahvimenetluse seadus ja sellega seonduvad konkurentsiõiguslikud küsimused. Saate külalisteks on konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja Juhan Põldroos ning advokaadibüroo Triniti vandeadvokaadid Tanel Kalaus ja Sandor Elias.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Sel korral räägime joogi- ja toidutööstusest. Saates on külas joogitööstuse TOPi võitja Õllenaudi juht Urmas Roots ja toiduainetööstuste TOPi võitja Santa Maria juht Rainer Tammet.

Heidame saates pilgu selja taha ehk mis tõi koha tipus, aga rohkem vaatame ka tulevikku ehk mitu protsenti käibe kasvu näitavad saatekülaliste ettevõtted sel ja järgmisel aastal, millel kasvuootus põhineb ja koroonaõppetundidest, aga ka keerulisel ajal plaanide tegemisest.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Külas on Kristjan Luha, kes tegi Nikes 20 aastat rahvusvahelist karjääri ja vahetas maailma ühe tuntuma ettevõtte hiljuti alustava Eesti idufirma eAgronomi vastu ning tegutseb põllundust keskkonnasõbralikumaks muutvas ettevõttes kommertsjuhina.

Räägimegi sellest, kuidas rahvusvaheliselt tippu jõuda, juhtimismõtetest ja oskustest, mis elus edasi aitavad, ning sellest, miks Luha suure ja nimeka organisatsiooni alustava Eesti iduettevõtte vastu vahetas.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Tegijalt tegijale". Saates on külas Tartu Ülikooli psühholoogiainstituudi vanemteadur Andero Uusberg.

Mis on emotsionaalse enesejuhtimise ja vaimse tervise "ingver, küüslauk ja mesi"? Miks on tööandja seisukohalt oluline, et töötajad suudavad ennast hästi emotsionaalselt juhtida? Millised sõnumid jõuavad inimesteni ja millised pigem mitte?

Saatejuht on Äripäeva Akadeemia koolitaja Jaanus Kangur.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

