Eesti ühe rikkama naise lugu ehk kuidas saada rikkaks väikelinnas

Kaisa Orav on Eesti üks rikkamaid naisi. Foto: Kristjan Lust

Eesti üks rikkamaid naisi Kaisa Orav veab oma ärisid väikeses Viljandis, kus toovad talle miljoneid ilusalong, gaasiäri, tennisekeskus, naftaettevõte ja hosteliäri.

„On küsitud, et miks me Viljandis oleme, aga võib-olla see ongi meie edu pant,“ ütles Orav. Lai ettevõtete profiil annab Oravale ka omamoodi turvatunde. „Kõik tegevused ei ole ühes korvis või üle jõu käivad. Kui ma oleksin ühel päeval näiteks täiesti üksi ja kaotaksin, siis saaksin ilusalongis kõigi töödega hakkama, hotellinduses võin ka tube koristada ja süüa teha,“ selgitas Orav, kes on rikaste edetabelis 406. kohal 10,1 miljoni euroga.