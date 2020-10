Aasta noor ettevõtja: teeme seda, mis on alles lahvatamas

Aasta noor ettevõtja, ettevõtte Krakul tegevjuht ja üks omanikest Jaan Hendrik Murumets. Foto: Erakogu

Eilsel Eesti ettevõtlusauhindade tunnustamisüritusel aasta noore ettevõtja tiitliga pärjatud Jaan Hendrik Murumetsa sõnul on IoT ehk asjade interneti valdkonnas tegutsev ettevõte Krakul sattunud õigesse aega ja kohta – tänu Eesti elektroonikatööstusele on neil kõik siinsamas võtta, et teha seda, mis on alles lahvatamas.

Murumets on Krakuli tegevjuht ja üks omanikest.