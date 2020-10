Raadiohommikus: Miks on valitsuse arvates puhkusereisid saatanast?

Tallinna lennujaam. Foto: Liis Treimann

Reisibüroo Estravel teatas esmaspäeval, et valitsus on tugevdanud survet Eesti ühiskonnas, et inimesed hoiduksid reisimisest, eriti puhkusereisidest. Estraveli sõnul on üleskutsel poliitiline tagapõhi.

Estravel ütles, et eesmärk on tähelepanu kõrvale juhtida valitsuse siseriiklikult tegevuselt COVID-19 viiruse leviku tõkestamisel. Arutame teemat Estraveli Grupi asutaja Aivo Takisega.

Kuidas on idufirma Outfunnel kasutanud kuu aega tagasi investoritelt saadud 1,1 miljonit eurot? Uurime järele Outfunneli asutajalt Andrus Purdelt.

Kumb on tähtsam - kas turundus või müük? Sel teemal arutleme Tartu Ülikooli turundusõppejõu Andres Kuusikuga.

IT-firma Helmes on koroonakriisi ajal uutele turgudele laienenud. Kuidas kriisi ajal kasvada, uurime Helmese globaalse organisatsiooni ehitamise juhilt Meelis Langilt.

Inbank toob turule uudse mobiilse krediitkaardi. Selle uudise valguses räägime innovatsioonidest panganduses Inbanki juhi Jan Andresooga.

Hommikuprogrammi toovad kuulajani uudistetoimetaja Rivo Sarapik ja saatejuht Hando Sinisalu.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Luubi all". Saates võetakse kokku Äripäeva viimase kuu aja kõige kõnekamad uurivad lood ja paljastused. Stuudios on uurivad ajakirjanikud Marge Väikenurm, Eliisa Matsalu, Katariina Krjutškova ja Koit Brinkmann.

13.00–14.00 "Äripäeva fookuses". Seekordne saade lahkab küsimust, millest Tallinnal Euroopa rohepealinna tiitli võitmisel jälle puudu jäi ning mida tuleb teha, et järgmine finaalipääs osutuks võidukaks. Nädal tagasi teatas Euroopa Komisjon, et 2022. aasta roheline pealinn on Grenoble Prantsusmaal. Tallinn jõudis finaali. See polnud Eesti pealinna jaoks esimene kord.

Saates räägivad Tallinna linnakantselei strateegilise planeerimise osakonna juhataja Toomas Haidak ja Tallinna tehnikaülikooli targa linna tippkeskuse direktor Ralf-Martin Soe.

Jutuajamist juhib Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 "Teabevara tund". Kui palju on saneerimismenetlusest praegu makseraskustes ettevõtjale abi? Mida saaksid ettevõtjana ise paremini teha, et end keerulistest majandusoludest välja aidata?

Märtsis kõnelesime "Teabevara tunnis", kas saneerimine on võluvits pankroti vältimiseks. Kuidas nüüdseks saneerimisega läinud on ja kuidas edasi, räägivad advokaadibüroo RASK partner ja maksejõuetuse valdkonna juht Tarmo Peterson ja Eesti üks staažikamaid ja hinnatumaid pankrotihaldureid Toomas Saarma.

Saadet juhib Äripäeva teabevara vanemtoimetaja Heidi Saar.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit.