Eriolukorra lõpp pani eestlased ostlema

Riidekauplus Foto: Liis Treimann

Eestlased kulutasid Eesti kaupmeestelt ostes ja kaardiga makstes III kvartalis keskmiselt 15,9 miljonit eurot päevas, mis on 8% võrra enam kui aasta tagasi. Välismaistes müügikohtades seevastu kulutati eelmise aastaga võrreldes ligi kolmandiku võrra vähem ehk 2,1 miljonit eurot päevas, kirjutab Eesti Panga makse- ja arveldussüsteemide osakonna spetsialist Tiina Soosalu.

Seega võib öelda, et Eesti elanikud ja ettevõtted kulutasid sel suvel kaardiga makstes enam kui kunagi varem ja varasemast rohkem just Eesti kaupmeestelt ostes. Paraku ei saa kaupmehed neid näitajaid lugedes puhast rõõmu tunda, kuna välismaalaste ostud Eestis on aastatagusega võrreldes märgatavalt vähenenud: kui aasta tagasi tõid välismaalased Eestisse kaardimaksetega keskmiselt 2,4 miljonit eurot päevas, siis sel aastal vaid 1,5 miljonit eurot (langus 39%).