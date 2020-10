Konkurendid hämmingus: kuidas jaksab rahaliselt nõrk Verston osta Eesti Teed?

Verstoni omanik ja juht Veiko Veskimäe Tartu maantee neljarealisel teelõigul, mida Verston Ehitus asfalteeris. Foto: Andras Kralla

Sel kuul riigilt Eesti Teede ostmiseks suurima summa välja käia lubanud Verston Holdingu julgus üllatas konkurente. Nad on hämmingus, kuidas nõrga bilansiga Verston leiab ligi 20 miljonit eurot.

„Ilmselt kogu turul olijate seltskond mõtleb, kust Verston selle summa võtab, et Eesti Teed erastada. Seda raha nende tegevusest justkui välja ei paista,“ ütles TREV-2 juht Sven Pertens. Verston Holdingu juht Veiko Veskimäe aga pareeris teiste kahtlusi ja kinnitas, et investorid on olemas. Aga kes need on? Ja kas ees võivad oodata ootamatud vangerdused?