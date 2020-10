Poliitikaradar: vaherahu ... kuni järgmise korrani!

Foto: Andras Kralla

Tänane menüü: Kriis, krahh, tüli ning üks kummaline leppimine.

Koalitsiooni seis on muutumas valimiste lähenedes järjest hapramaks, tugevamadki liidud ei ole kohalike volikogude valimisi üle elanud. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa liiduga saaks teisiti minna ainult kahel juhul: EKRE lõpetab oma trollimise, mis on neil aga geenidesse sisse kodeeritud, või Keskerakonna esimehe järeleandlikkusel on ka tegelikult kusagil piir. Kumbki pole tõenäoline ja ebasõbralik laialiminek ootab ees tõenäoliselt niipea, kui pragmaatilisi põhjuseid koos olla praegusest vähemaks jääb. Praegu neid veel jätkub.