Suhtekorralduse TOPi võitja: töötame nii, et meid ei oleks näha

Callisto Grupp OÜ partner ja tegevjuht Merlis Nõgene Foto: Andras Kralla

Suhtekorraldusfirmade TOPi võitja Callisto kommunikatsioonibüroo asutaja ja juhtivpartner Merlis Nõgene rääkis, et nad töötavad nii, et neid näha ei oleks, ning nad ise ei tunne ka suurt huvi teiste tegemiste vastu.

Nõgene ütles intervjuus, et nende peamine väljakutse on heade spetsialistide leidmine, kirjutab bestmarketing.ee. „Teenusettevõttena on meie inimesed meie toode. Kui sul seda pole, pole sul midagi,“ ütles ta ning lisas, et inimene peab tahtma tööd teha ja tundma sellest naudingut.