Mölder: referendumil võidakse küsida mitut asja

Keskerakonna volikogu esimehe Tõnis Mölderi (paremal) sõnul on koalitsioonis kokku lepitud, et rahvaküsitlus toimub aprillis. Foto: Andras Kralla

Aprillis toimuval rahvaküsitlusel võib juhtuda, et koalitsioon küsib lisaks sellele, kas abielu on mehe ja naise vaheline liit, veel midagi lisaks.

"Tõepoolest on laual see ettepanek, et mitte ainult ühte küsimust küsida, vaid neid küsimusi võiks olla mitu. Millised need lõplikud kokkulepped olema saavad, eks see on järgmise paari nädala küsimus," rääkis Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder saates "Poliitikute töölaud". "Ma arvan, et parlament kindlasti saab ja peaks seda eelnõu menetlema hakkama novembri-detsembrikuu jooksul. Saab olema tempokas."