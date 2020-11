Jõulud jäävad Euroopas sel aastal ära

Traditsiooniline jõuluhooaeg Belgias, alates pühapäevast on riigis aga kõik mitteesmatarbekaupade poed suletud ning sugulaste külastamine osaliselt keelatud. Foto: AP/Scanpix

Koroonapandeemia ägenemise tõttu karantiinimeetmetesse sukelduvas Euroopas võib tänavune pühadehooaeg tulla eriti kesine, ilma jõululaatade, ostupalaviku, restoranitulede ning suurte perekondlike koosviibimisteta.

"On vähetõenäoline, et saame pühasid suures pereringis pidada," hoiatas Belgia tervishoiuminister Frank Vandenbroucke ajalehes Le Soir. Prantsuse tervishoiuminister Olivier Véran ütles ajalehele Journal du Dimanche, et normaalseid pühi pole oodata, aga tehakse kõik, et jõuludel oleks võimalikult vähe piiranguid, vahendas frankofoonses Euroopas valitsevaid meeleolusid väljaanne Politico.