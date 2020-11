Putin ei ole valmis tunnistama Bidenit USA presidendina

Venemaa president Vladimir Putin. Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa president Vladimir Putin ütles, et on valmis töötama USA juhiga isikust olenemata, kuid ta ei ole veel valmis tunnistama Joe Bideni valimistevõitu, vahendab Bloomberg.

"Me töötame igaühega, kellel on Ameerika rahva toetus," ütles Putin pühapäeval Venemaa riiklikus televisioonis. "Aga selle toetuse saab vaid kandidaat, kelle võitu tunnustab opositsioon või kui tulemused on saanud seaduspärase kinnituse."