Karmide kahtlustuste all ERIAL ehitab kriisis hotelliketti

Kaks nädalat tagasi peeti kinni kolm hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud inimest, keda kahtlustatakse investeerimiskelmuses ja omastamises. ERIALi asutajat Ilya Dyagelevit kahtlustatakse ka politsei- ja piirivalveameti sisekontrollibüroo töötajale altkäemaksu andmises. Foto: Andras Kralla

Investeerimiskelmuses ja omastamises kahtlustatavate isikute veetud hoiu-laenuühistu ERIAL peab plaani ehitada hoiustajate rahaga hotell ning lõpuks lausa hotellikett. Seda ajal, kui hotellisektor vaagub hinge.

Tuhandete eestlaste sääste investeerivat hoiu-laenuühistut ERIAL kahtlustatakse investeerimiskelmuses ja rohkem kui miljoni euro hoiustajate raha ühistust välja viimises läbi kinnisvaratehingute. See ei takista ühistut agressiivselt kinnisvaraplaanidega edasi minemast: võimaliku omastamise jaoks kasutatud maatükkidel nähakse peagi uhkeid kortermaju ning ühe Tallinna tuntud hotelli taha kerkib nende plaanides lausa hotell. Ühistu ei ole reklaamartiklites teinud saladust sellest, et nende eesmärk on luua hotellikett, mis koosneks koguni viiest kuni 10korruselisest hotellist.