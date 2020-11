Pereettevõte, mille liikmed sõlmisid omavahel kirjaliku kokkuleppe

Tammer OÜ nõukogu esimees ja pereisa Raigo Tammo (keskel), väikeosanik ja vanim tütar Einike Pilli ning väikeosanik ja vanim poeg Herty Tammo. Foto: Liis Treimann

2019. aasta pereettevõtte Tammer omanikud kirjutasid tänavu alla perekonnahartale. Oma ettevõtluses ja peredes järgivad nad põhimõtet, et oma ego tuleb maha suruda ja kõikidest inimestest lugu pidada. Nad on veendunud, et kõige suurem risk on mitte riskida.

Järgneb intervjuu pereisa Raigo Tammo, vanima poja Herty Tammo ja vanima tütre Einike Pilliga.