Prokuratuur mõistis Perlingu poliitilise sammu hukka

Lavly Perling. Foto: Liis Treimann

Kuna prokuröridel on seadusest tulenevalt keelatud olla erakonna liige, on eetikanõukogu arvates ebaeetiline olla ka erakonna liikmeühenduse toetajaliige, vahendas prokuratuur tänast eetikanõukogu otsust.

See tähendab, et prokuratuuri hinnangul on endine peaprokurör Lavly Perling astunud ebaeetilise sammu. Eetikanõukogu teatel võib toetajaliikmeks astumine ja toetajaliikmena tegutsemine seada kahtluse alla prokuratuuri sõltumatuse.