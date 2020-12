Keskkonnaorganisatsioonid pole rahul valitsuse välistoetuste poliitikaga

Eesti Rohelise Liikumise juhatuse liige ja rahandusministeeriumi õiglase ülemineku juhtkomisjoni liige Madis Vasser avaldas kahetsust, et ajal, kus niigi suure surve all olev Ida-Virumaa vajaks seoses põlevkivienergeetika sektori hääbumisega valitsuse suuremat tähelepanu, tegutseb see sootuks vastupidiselt. Foto: Harry Tuul