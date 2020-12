Ministeerium võtab inkassofirmad ette

Rahandusministeerium. Foto: Andras Kralla

Rahandusministeerium hakkab uuel aastal analüüsima inkassofirmade tegevust.

Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna jurist Paula Etti ütles, et seejärel on võimalik anda ka täpsemaid vastuseid, kuidas probleemkohti lahendada. Üks võimalustest on tema sõnul kehtestada võlgade sissenõudmise teenuseid pakkuvatele ettevõtjatele tegevusnõuded ja järelevalve, mida on tehtud ka mitmetes teistes Euroopa Liidu liikmesriikides.